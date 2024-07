Il Paradiso delle Signore 9 intervista a Flavio Parenti | Tancredi sarà sull’orlo della disperazione Con Umberto Guarnieri ci sarà uno scontro importante

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024) C’è grande attesa per la nuova stagione de “Il”. Una soap che quest’anno ha avuto un finale che ha sorpreso i fan, rimasti spiazzati dalla fuga di Vittorio Conti con Matilde. A tal proposito c’è da capire qualela reazione di: dalle indiscrezioni trapelate pare che l’uomo tenterà un gesto estremo in preda allo sconforto per poi essere salvato in extremis. “Il9”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivache ci ha anticipato qualcosa in più su quello che accadrà al suo personaggio: “non ha più nulla, è un uomoche non ha ancora digerito quello che gli è successo. Cercherà di metabolizzare questo cambiamento che è avvenuto nella sua vita.