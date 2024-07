Guide turistiche Riforma contestata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Così non va". Questo il giudizio di Confartigianato sulladella guida turistica e l’approvazione del regolamento in vigore dal 13 luglio. Unaper leche cambia l’accesso e l’esercizio della professione. Con il nuovo regolamento, infatti, viene istituito un elenco nazionale dellee viene disciplinato l’esame di abilitazione alla professione che sarà indetto almeno una volta l’anno dal ministero del Turismo. È inoltre previsto un obbligo di formazione continua per tutte leiscritte all’elenco nazionale, le quali dovranno frequentare corsi di formazione ogni tre anni, per un minimo di cinquanta ore. Sarà obbligatorio esporre il tesserino di riconoscimento durante l’esercizio della professione e fornire informazioni trasparenti sui costi dei servizi. Sono previste sanzioni fino a 15.