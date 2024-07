GRANDE FRATELLO | SVELATI I PRIMI 9 VIPPONI CHIAMATI DA ALFONSO SIGNORINI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 29 luglio 2024)sono il secondo pilastro di Canale 5 dopo gli show di Maria De Filippi. A settembre riaprirà la casa più spiata d’Italia: ecco iconcorrenti. Il reality Mediaset avrà dal 16 settembre uno o due appuntamenti a settimana a seconda delle esigenze di palinsesto e garantirà anche quest’anno una maxi durata. In mezzo ci sarà La Talpa con Diletta Leotta – dopo il no di Ilary Blasi come svela Dagospia – ma scopriamo insieme idal conduttore e autore. Salvo sorprese, secondo il noto portale vedremo al GF Enzo Paolo Turchi, Karina Cascella e la coppia scoppiata di Temptation Island formata da Lino “Strunz” e Alessia. Davide Maggio ha aggiunto Shila Gatta di Striscia la Notizia mentre Tvblog ha citato le ex ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.