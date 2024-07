Emma Corrin sul finale di Deadpool & Wolverine e sul suo personaggio assassino di camei

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) -SPOILER alert - Qui di seguito si alternano importanti anticipazioni suha trascorso gran parte dell'ultimo anno cercando di non lasciarsi sfuggire nulla. Anche durante il tour promozionale di mesi di- in cui interpreta la mutante cattiva Cassandra Nova - nessuno è stato in grado di entrare nei dettagli. In occasione dei primi contatti con GQ UK per una copertina digitale, non c'è stata nemmeno la possibilità di confermare qualeavrebbe interpretato. Ma ora il film è finalmente uscito nelle sale e di tutto questo di può parlare. Abbiamo quindi ottenuto 30 minuti di conversazione extra per approfondire ogni cosa: l'uccisione del Johnny Storm / Torcia Umana di Chris Evans, gli effetti dietro la scenadel suoe il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe.