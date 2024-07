Elezioni Montecatini | ricorsi ex sindaco Baroncini e Fanucci

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)TERME –: exLucae il candidatoEdoardopresentano iper il riconteggio delle schede relative alle amministrative 2024. L’udienza al Tar si tiene in ottobre. Luca, segretario Lega Toscana,uscente, chiede il riconteggio per il ballottaggio, che l’ha visto sconfitto da Claudio Del Rosso, Pd e M5S, con 8 voti di scarto. Edoardo, coalizione liste civiche, capogruppo consiliare uscente Italia Viva, chiede il riconteggio delle schede del primo turno, che lo ha visto escluso dal ballottaggio per dieci preferenze a favore di Del Rosso.avevano annunciato all’indomani dei risultato che avrebbero presentato ricorso. Il primo turno aveva visto dieci ivoti di differenza tra Claudio Del Rosso, centrosinistra con Pd e M5S, 2.494 voti. E i 2.