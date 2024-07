EA Sports FC 25 | il deep dive di Electronic Arts mostra il gameplay

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’album di figurine dimuove i suoi primi passi sul prato sintetico: ecco finalmente ildi EAFC 25 Siamo in un periodo carico di notizie per il simulatore calcistico, e ora EAFC 25 alza i veli pure sul. Il video, giunto poco dopo il reveal formale, offre nuovi dettagli su alcuni dei maggiori cambiamenti, passando in rassegna le migliorie del caso. In questo caso, la principale portata sembrerebbe essere l’elemento strategico. L’elemento inedito, nel caso, è stato battezzato come FC IQ. Stando alla divisione sportiva di, l’eponimo quoziente intellettivo influirà sulle varie modalità di rito. Queste includono la Carriera, i Club e l’Ultimate Team. La meccanica, in soldoni, permetterà ai giocatori di giostrarsi la tattica a piacimento durante gli incontri.