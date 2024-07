Djokovic-Nadal in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Novake Rafaelsi affronteranno in occasione del secondo turno nel torneo disingolarealledi. Continua la storica rivalità tra i due iconiciti: si tratta della sessantesima sfida tra il serbo e lo spagnolo, dopo ben cinquantanove nel circuito maggiore, l’ultima di queste vinta dal maiorchino al Roland Garros 2022. Questo è un match che certamente non ha bisogno di presentazioni e che stuzzica il palato di ogni appassionato di; due pluricampioni Slam sul Philippe Chatrier, per un evento olimpico che regala spettacolo puro, dunque bisogna soltanto preparare i pop corn e godersi una sfida che, a prescindere dall’esito, aggiungerà un altro capitolo al libro della storia del