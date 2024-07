Chi è Sequana la dea della Senna che protegge tutti gli oggetti caduti in acqua anche la fede di Tamberi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non è daperdere lanuziale nella, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Gianmarco, oro olimpico in carica nonché campione europeo si è reso protagonista di questo record. Tuttavia, il brutto incidente può lasciarlo tranquillo. Narra la leggenda che, la dea celtica che personifica la, protegga con cura tutto ciò che viene nascosto tra le sue acque. Secondo un antico mito, infatti, nei tempi antichi erano tantissime le persone che presentavano ex voto alla dea, dalle sembianze di giovane donna, per ringraziarla dei suoi favori. Eper chiedere la guarigione degli ammalati e la protezione per i soldati in partenza per la guerra. Stampi di terracotta, vasi, piccoli soldatini di piombo eofferte in denaro erano donati a