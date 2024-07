Carboni al Marsiglia ci siamo! L’accordo con l’Inter in 3 parti ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Valentinè ormai vicinissimo a vestire la maglia del. Accordo conin arrivo nei prossimi giorni, decisivo anche il fattore Roberto De Zerbi. Lo scrive il Corriere dello Sport. VALORIZZARE – Inter esono in dirittura d’arrivo per accordarsi sul trasferimento diin Francia. L’idea dei nerazzurri è quello di non perderlo assolutamente, d’altronde la richiesta non è scesa e non scenderà dai 40 milioni iniziali. In settimana, i due club si incontreranno per chiudere definitivamente la faccenda., corteggiato anche dal Monza che ha provato a portarlo nuovamente in Brianza visto l’addio di Colpani, ha deciso la meta più ambita:. Il ragazzo, classe 2005, è convinto che in Francia possa crescere ulteriormente. E in questo, De Zerbi può essere un fattore fondamentale.