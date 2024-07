Calendario basket femminile oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 29 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Seconda giornata in arrivo per il torneo dialledi Parigi, e sarà davvero ricca di confronti tutti da guardare per il livello in scena allo Stade Pierre Mauroy, diventato uno dei templi francesi non solo della pallacanestro, ma dello sport in generale. Si completa tutto il giro delled’esordio nell’evento che cerca di trovare un’alternativa a Team USA. In apertura Nigeria-Australia, con le oceaniche alla caccia di nuovi grandi risultati e, perché no, di un tentativo di assalto anche alla finale. A seguire un interessante Germania-Belgio: l’evoluzione delle tedesche (con le Sabally in testa) alla prova delle campionesse europee in carica. Canada-Francia, in pieno pomeriggio, garantirà alle transalpine un debutto estremamente competitivo, considerato l’ottimo livello medio delle nordamericane.