Calciomercato Ternana ingaggiato attaccante spagnolo | nome e dettagli

La Ternana ha ufficializzato un altro movimento in entrata sul mercato. La società ha acquisito il 23enne basco Carlos Mattheus Caballero. A renderlo noto è lo stesso club rossoverde tramite un comunicato ufficiale. "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Carlos Mattheus Caballero, 23enne basco di Bilbao. Si tratta di un esterno di piede destro che si è legato alla società rossoverde per una stagione con opzione di rinnovo fino al 2027. Carlos, nella passata stagione, ha vestito la maglia del Bilbao Athletic (seconda squadra dell'Athletic Bilbao), con cui ha vinto il girone B della Segunda Division spagnola con 34 presenze 4 reti e 8 assist. In precedenza ha giocato con C.D. Basconia e con Urduliz F.T. Benvenuto Carlos!"