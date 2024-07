Bronchiolite Di Mauro Sipps | Lascia segno non facciamola entrare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024). 60% neonati a rischio, a ottobre somministrare a tutti anticorpi monoclonali Roma – “Quando si comunica ai genitori ‘Vostro figlio ha una’, anche se lieve, si induce grande ansia. Lafa paura, prevenire è un dovere. Il Virus Respiratorio Sincinziale (RSV)il, non devein contatto con i nostri lattantini”. Giuseppe Di, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (), torna a sensibilizzare famiglie e istituzioni su questo virus che colpisce tanti neonati e rappresenta un pericolo per la loro crescita. Può causare bronchioliti e polmoniti nel breve termine, o wheezing e infiammazioni croniche nel lungo termine. L’impegno dellanella prevenzione dall’RSV non è nuovo.