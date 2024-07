Tutto su Vought Rising la seconda serie spin-off di The Boys

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 luglio 2024)si farà e diventerà la-off di The, una dellePrime Video più amate (e una dellea tema superhero più innovative e dirompenti in circolazione), sulla piattaforma di Amazon dal 2019 e con già quattro stagioni all'attivo e una, la finale, in arrivo. Inizialmente Theera stata pensata per solo tre rinnovi, ma il successo dello show ha convinto gli showrunner a prolungare la storia arrivando a ottenere una quarta stagione, anch'essa molto apprezzata, che ha portato alla necessità di una quinta e ultima.