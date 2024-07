Scherma tris di spadisti azzurri negli ottavi delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo la triplettafiorettiste, anche glicalano ilnella prova individuale alledi Parigi 2024. Davide Di Veroli, Federico Vismara ed Andrea Santarelli si sono qualificati per glidi finale. La vittoria più a sorpresa è stata sicuramente quella di Santarelli. Lo spadista umbro ha sconfitto l’israeliano Yuval Shalom Freilich, testa di serie numero sette, con il punteggio di 15-13. Davvero uno splendido successo per l’azzurro, che ora affronterà l’egiziano Elsayed. Una vittoria decisamente convincente quella di Davide Di Veroli. Il romano è sempre stato in controllo con il ceco Martin Rubes, andando a chiudere per 14-10. Di Veroli se la vedrà oracontro il giapponese Yamada in un assalto complicato e che potrebbe portare l’azzurro poi nei quarti ad affrontare il francese Borel.