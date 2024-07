Rose Villain 29 luglio al Castello di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 28 luglio 2024) Reduce dal successo del nuovo album “Radio Sakura”,è pronta a portare in Friuli Venezia Giulial’unica attesissima data reginale del suo “Radio SakuraSummer Tour”, nuovissimo progetto live di quello che è uno dei volti più sorprendenti della scena cantautoriale e underground italiana., cantautrice e rapper fra le più amate, sarà protagonista domani, lunedì tI biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.