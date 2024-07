Politica e interessi privati muovono il mondo | passano i secoli ma la storia è sempre la stessa Ecco perché Those About to Die è lo specchio di chi siamo oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) L’animo umano èlo stesso., malì mossi da denaro,e personali. Nonostante il kolossal a puntate di Prime Video “to Die” sia ambientato negli anni dell’eruzione del Vesuvio e dell’incendio di Roma (79 e 80) durante il governo dei Flavii Vespasiani, è una fotografia attuale e impietosa dele dei tempi che stiamo vivendo. Ci chiediamo allora: ma è proprio vero che lanon insegna nulla? La risposta la potrete trovare al termine della visione della serie in costume. La premessa è che “to Die” è il degno erede della tradizione del “peplum”, il genere cinematografico dei film storici in costume ambientati nel periodo biblico, nel periodo della Grecia e della civiltà romana. Il genere è diventato popolarissimo in America, ma anche in Italia, negli Anni 70 per poi vivere il naturale declino.