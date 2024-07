Piscine in ritardo Cicarè infierisce | Troppi cantieri vanno a rilento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) "Il problema è che stanno procedendo con difficoltà tanti lavori avviati dall’amministrazione comunale, e la piscina è solamente uno di questi". È quanto dice Alberto, consigliere comunale di opposizione del gruppo Strada comune - Potere al Popolo, al quale nel marzo scorso l’assessore Andrea Marchiori aveva riposto che entro fine luglio si sarebbero conclusi i lavori per la nuova piscina comunale. Invece è stata spostata più avanti la conclusione dell’opera, comunque entro quest’anno ha detto l’assessore. "Il problema a Macerata – dice il consigliere – è che l’Ufficio tecnico comunale è fin troppo pieno di lavoro e non riesce a stare dietro a tutte queste opere e incombenze".fa notare come la nuova scuola di Sforzacosta sia stata realizzata in sei mesi dalla Fondazione Bocelli mentre tanti altri interventi avviati dall’amministrazione in città stanno segnando il passo.