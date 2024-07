Parigi 2024 Arianna Errigo oltre la delusione | Una sola gara non può definire chi sono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Si è fermata ai quarti di finale l’avventura dinel fioretto individuale alle Olimpiadi di. L’ultima discussa stoccata è stata fatale all’azzurra contro la statunitense Scruggs, ma su Instagram la portabandiera italiana offre una lezione di sport e di vita. “Che dire alla fine è una questione di prospettive, di come vuoi vedere il bicchiere – esordisce la medaglia d’oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012,che bronzo a squadre a Tokyo 2020 – Puoi vederlo mezzo vuoto, perché forse è stata la mia ultima Olimpiade, perché non ho vinto la medaglia d’oro, perché non ciandata neanche vicina, perché cistate decisioni arbitrali discutibili e perché non ho espresso sempre la mia miglior scherma.Oppure mezzo pieno, che è quello che sento di più. C’è il dispiacere ovviamente.