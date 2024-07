Pagelle ginnastica artistica Olimpiadi 2024 | D’Amato paladina italiana Esposito giovane funambolo l’Italia fa paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Grande giornata pernelle qualificazioni difemminile alledi Parigi. La nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto alle spalle degli USA e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, dove punterà senza mezzi termini a una medaglia. Aliceha guadagnato l’accesso a tre finali di specialità, doppietta per Manila. Di seguito ledelle azzurre che sono scese in pedana alla Bercy Arena.ITALIAALICE: 9,5. Mai nessunasi era qualificata a tre finali di specialità nella stessa edizione dei Giochi, nemmeno un mostro di bravura che ha segnato un’epoca come Vanessa Ferrari. La genovese scrive una pagina di antologia tricolore al termine di una giornata semplicemente stellare dal punto di vista tecnico: stampa un 14.