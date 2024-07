Ottenere la Provincia autonoma è un diritto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Giorgio Londei risponde al capogruppo Pd Federico Scaramucci, che ieri, in merito all’appello dell’ex sindaco di puntare alla, su queste pagine lo indicava come reazionario e fautore di idee secessioniste che porterebbero Urbino all’isolamento. Il presidente dell’associazione Urbino Capoluogo ribatte puntando sulla ricerca di unità d’intenti: "La mia risposta a Scaramucci sta nelle sue stesse parole, quando dice “mi sono iscritto a Urbino Capoluogo perché promuoveva attività culturali e iniziative trasversali ed interessanti“. Caro Federico, l’associazione non faceva ma fa tuttora iniziative trasversali: per questo l’approccio alle tematiche non è mai ideologico ma mette gli interessi dei cittadini del Montefeltro prima di tutto.