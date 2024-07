Olimpiadi di Parigi 2024 | l’Argento Filippo Ganna primo ambasciatore dell’Ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– “E’ un bel riconoscimento essere stato nominato per. Riceverò un albero del quale capisco l’importanza del simbolo, quindi voglio pensare bene al luogo esatto dove proporrò di piantarlo”. Cosìdurante i festeggiamenti a Casa Italia per la medaglia d’Argento conquistata nella gara a cronometro.di, prima medaglia per l’Italia:conquistaPrima medaglia olimpica azzurra ai Giochi olimpici di, emedagliato Azzurro nominato ‘’, ricevendo a Casa Italia l’attestato dal vice presidente vicario del CONI Silvia Salis e dal Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica con delega allo sport Claudio Barbaro, alla presenza del presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni.