Oleg Caetani l’amarcord di un direttore d’orchestra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 28 luglio 2024) Nato in una famiglia dalle sfaccettature multicolori come un cubo di Rubik da ricomporre,intuì presto quale fosse per lui la soluzione del rompicapo. Sarebbe diventatosfidando i rischi che tormentano coi paragoni i figli d’arte. Ma lo avrebbe fatto con il cognome della madre, donna Topazia: più per evitare l’estinzione di un insigne casato senza eredi che per distanziarsi dal padre Igor Markevitch, originario di Kyiv poi naturalizzato italiano, genero in prime nozze del leggendario ballerino Nijinsky, ucraino ma di prima lingua francese, quella che ancheapprese da subito. Nacque a Losanna nel ’56, studiò in Francia, in Italia e nell’allora Unione Sovietica dove imparò il russo. Nutre profondo amore per Firenze ma risiede da molti anni a Genova.