Napoli 2 colpi in arrivo | l’11 da sogno in mano ad Antonio Conte tremano le big!

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo una stagione passata a guardare gli altri da lontano, con lo Scudetto cucito sul petto, ma clamorosamente in ritardo al gran ballo per il titolo, ilha voglia di riscatto e vuole vivere nuovamente una stagione da protagonista, in sede di calciomercato e in campionato. Il primo innesto, il più importante probabilmente, è stato quello di, nuovo allenatore delche porta leadership, solidità e sicurezza dopo un anno in cui sulla panchina dei partenopei si sono alternati Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona. Mercato: 2 innesti per completarediDue gli acquisti di calciomercato cheattende per completaretitolare del. Entrambi saranno in zona offensiva. Dopo aver sistemato la difesa con Buongiorno e Rafa Marin, la fascia sinistra con Spinazzola, tocca completare il pacchetto offensivo.