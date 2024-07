LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 10 00 il via della seconda giornata di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.50 Per quanto concerne i -66 kg maschili, invece, l’Italia si affida a Matteo Piras. Numero 10 delle classifiche mondiali, il 30enne azzurro sarà alla prima esperienza a cinque cerchicarriera. Piras dovrà vedersela ai sedicesimi di finale con il peruviano Postigos, e nel suo lato di tabellone troviamo ossi durissimi come il moldavo Denis Vieru e il nipponico Hifumi Abe. Tra i papabili alla vittoria ci sono anche il georgiano Vazha Margvelashvili e il mongolo Baskhuu Yondonperenlei. 09.47 Tra le ragazze la lottamedaglie sarà piuttosto imprevedibile. Tante le atlete che vorranno fregiarsi dell’alloro più pregiato: nella mischia c’è anche Odette Giuffrida, iscritta all’evento da terza del ranking mondiale.