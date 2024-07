LIVE Italia-USA 12-8 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | vittoria all’esordio per il Settebello!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 16.10 Grande debutto dell’nell’Olimpiade di2024,che domina gli USA senza soffrire praticamente mai. Finisce qui, l’batte 12-8 gli USA, grande debutto del. 0.26 Gol di Hooper che accorcia le distanze,-USA 12-8. 1.30 Entra Nicosia in porta. 3.23 Gol su rigore di Irving,-USA 12-7. 3.40 Gooooooooooooool, Echenique, massimo vantaggio,-USA 12-6. 4.07 Tripletta per l’americano Daube,-USA 11-6. 5.22 Gooooooooooooool, Di Fulvio, diagonale perfetto,-USA 11-5. 5.44 Gol di Daube dopo una azione corale,-USA 10-5. 6.14 Gooooooooooooooooooooool, doppietta di Gianazza,-USA 10-4. 6.53 Errore su rigore di Hooper. 7.22 Errore dell’, ripartono gli Stati Uniti. 7.