LIVE F1 gara GP Belgio 2024 in DIRETTA | dopo i pit-stop Hamilton torna al comando su Leclerc 6 Verstappen

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 21/44 Russell passa Perez al Kemmel ed è quarto! Oraè pronto ad attaccare il messicano. Giro 21/44 Sainz ai box! Lo spagnolo monta le medie (2.6) e rientra in ottava posizione alle spalle di Norris.di nuovo al. Giro 20/44 Russell prende tutta la scia di Perez ma non lo passa con il DRS. Davanti sempre Sainz,. Giro 20/44 AGGIORNAMENTO GP1 Carlos SAINZ FerrariLEADER – – 2 LewisMercedes+3.343 13 CharlesFerrari+5.222 1 4 Oscar PIASTRI McLaren+8.298 1 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.647 1 6 George RUSSELL Mercedes+11.114 1 7 MaxRed Bull Racing+12.300 1 8 Lando NORRIS McLaren+15.357 1 9 Alexander ALBON Williams+29.928 1 10 Daniel RICCIARDO RB+30.690 1 11 Fernando ALONSO Aston Martin+31.399 1 12 Esteban OCON Alpine+32.243 1 13 Pierre GASLY Alpine+35.