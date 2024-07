LIVE Errani-Zheng Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | giocatrici in campo si inizia tra pochissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:05 Le duesono già inper le fasi di riscaldamento che precedono l’inizio del match tra pochi minuti. 14:00 Oggi asplende un bellissimo sole, con una giornata completamente diversa rispetto a quella di ieri dove si sono disputati solo i match previsti sugli unici campi equipaggiati di tetto ovvero il Philippe Chatrier e il Susanne Lenglen. La cornice del Roland Garros Stadium è la stessa del secondo Slam stagionale che si disputa su questi stessi campi tra fine maggio ed inizio giugno, dove lafu finalista in singolare nel 2012 e in doppio con la Paolini pochi mesi or sono.