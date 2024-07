Il terrorismo non si batte così Tricarico e i paradossi della sicurezza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Speriamo che sia la volta buona, speriamo che le dichiarazioni rese il 24 luglio in Parlmento dal Gen. Masiello, Capo Stato Maggiore dell'Esercito, siano l'avvio di una riflessione più profonda sull'impiego dei soldati nelle strade a supporto delle forze di polizia in funzione anti. Un impiego anomalo, concepito trenta anni fa come provvedimento di emergenza e che nel tempo è andato perdendo efficacia, significato e convenienza. Molteplici sono le ragioni per una riconsiderazione, seppur tardiva ma sempre più necessaria, del provvedimento che da emergenziale è divenuto strutturale e quindi più complicato da abrogare. Basterebbe il solo assunto, ormai solido, che se falliscono le attività di prevenzione non vi è protezione possibile dagli attentati terroristici, per ripensare seriamente alla validitàprotezione con presidi fissi di obiettivi cosiddetti sensibili.