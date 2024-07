Il ritorno di Simone Biles | cosa vuol dire la sfida olimpica per la ginnasta che ha lottato in difesa della sua salute mentale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Se è vero che oggi 28 luglio, alla Bercy Arena di Parigi, il pubblico mondialeginnastica (e non solo) non ha aspettato altro che lei,, e le sue evoluzioni, allora è vero anche l’inverso: e cioè chenon ha aspettato altro che muovere il primo passo su quella pedanaper sciogliere un nodo che da tre anni la costringe. Riavvolgiamo il filomemoria: è il 27 luglio 2021, e durante la finale a squadre femminile di ginnastica artistica dei Giochi di Tokyo,commette un errore al volteggio. All’apparenza, uno sbaglio anodino: invece che due avvitamenti e mezzo nella parte aerea, ne esegue solo uno e mezzo. Nel suo body luccicante, sorride come sempre all’arrivo dal salto per il saluto ai giudici. Tuttavia, qualnon va. Parlotta subito con gli allenatori Laurent e Cécile Landi, e in pochi secondi, fa lo zaino e va via.