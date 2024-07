Ignoranza abissale Reazione a catena | che bordata contro gli Articolo tre | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Domenica 28 luglio è andata in onda una nuovo puntata di, il quiz show di Rai condotto da Pino Insegno. Anche questa volta tornano gli Articoli tre, campioni in carica del gioco e reduci da una vittoria nell'ultimo turno. Flaminia, Filippo e Andrea si sono conosciuti a Bologna perché frequentano la stessa facoltà di Giurisprudenza. Gli sfidanti, invece, sono i Colpo di scena, un trio composto da Massimiliano, Francesco e Marco. La loro è una squadra formata da tre registi teatrali, oltre che attori. Nonostante tutti gli sfidanti che negli ultimi giorni hanno cercato di sottrarre loro lo scettro, i campioni restano glitre. Questa volta, la squadra di giuristi arriva all'Ultimacon un montepremi pari a 92mila. Non un'ottima premesse, visto ciò che è accaduto nelle scorse puntate. Parola dopo parola, il bottino è sceso a dismisura.