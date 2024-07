Galleggianti a faccia in giù nell’Oceano | donna incinta e il suo fidanzato morti dopo essere stati travolti in mare da un’onda per colpa di un selfie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Una vicenda di cronaca terribile che ha scosso i media americani. Pedro David Guadarrama Ceron, 30 anni, ed Emma Nelly Diazleal Lopez, 33 anni, hanno perso la vita perdi un. Laeraed era al settimo cielo di trovarsi a Death Rocks in California col marito per condividere insieme qualche ora spensierata. Ma è bastato un attimo di distrazione con il cellulare per venire spazzati via dalle rocce in seguito ad una violentissima onda. Il comunicato stampa condiviso dai vigili del fuoco di Santa Cruz ha spiegato che l’incidente è avvenuto nella prima serata del 16 luglio a West Cliff Drive di Santa Cruz, vicino a David Way, quando ai soccorritori era stato notificato un “salvataggio in acqua confermato”. Il dipartimento ha aggiunto che quando le autorità sono arrivate sul posto, le vittime sono state trovate “galleggiante ain giù”.