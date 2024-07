Fu accostato al Napoli ricordate Danso? Può arrivare in Serie A svelato il club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Kevinè stato vicino aldurante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Il difensore austriaco puòcomunque inA. Casi di mercato che rischiano di diventare dei veri e proprio tormentoni, in casanegli ultimi anni non ci si è fatti mancare niente sotto questo punto di vista.Kevin? Il difensore classe ’98 del Lille è stato al centro del chiacchiericcio mediatico colche ha provato a portarlo all’ombra del Vesuvio. Un vero e proprio caso di mercato che l’estate scorsa ha letteralmente catalizzato l’attenzione. Non se n’è fatto più nulla, con il giocatore nei mesi successivi ha anche commentato le voci che lo volevano proprio vicino alla squadra partenopea: “Sono stato vicino al, mi volevano davvero e io ci ho pensato perché per me era importante giocare la Champions League.