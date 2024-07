Conte | Grande impegno ma dobbiamo migliorare su una cosa poi su Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Antonioha parlato al termine della gara vinta per 4-0 dal Napoli contro l’Egnatia: le sue parole a One Football. Il Napoli brilla ancora in amichevole: battuto per 4-0 l’Egnatia grazie ai gol di, Politano, Simeone e Ngonge. Al termine della gara, ha espresso soddisfazione l’allenatore azzurro Antonio, il quale ha anche evidenziato alcuni aspetti in cui i suoi devono. Il tecnico ha analizzato la gara con ben pochi dubbi, esaltando l’dei suoi, ma, almpo, mostrando tutta la sua mentalità vincente e perfezionista nel voler sempre riuscire a volere il 100% dai suoi giocatori., le parole dopo Napoli-Egnatia Questo il suo commento a caldo sulla partita giocata: Dopo un bel po’ di allenamenti iniziano ad avere le cariche pesanti, è inevitabile che si faccia un po’ di fatica.