Calcio Femminile | il Canada batte la Francia il Giappone supera il Brasile Usa travolgenti con la Germania

(Di domenica 28 luglio 2024) La seconda giornata del torneodiè andata in archivio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si sono vissuti novanta minuti, a varie latitudini, semplicemente incredibili. Ecco come sono andate le cose. Girone A Il, penalizzato di 6 punti per “l’affaire Droni” è riuscito are 2-1 le padrone di casa della, mentre nell’altra gara in agenda la Colombia ha regolato 2-0 la Nuova Zelanda. A 90? dal termine è ancora tutto clamorosamente aperto.Classifica Girone A: Colombia 3,3,0 (-6), Nuova Zelanda 0 Girone B Gli USA schiantano 4-1 la, in una partita decisa dalla doppietta di Smith, mentre – udite udite, l’Australia è riuscita a spuntarla 6-5 in una partita pazza contro lo Zambia, grazie alla rete decisiva a tempo scaduto di Heyman.