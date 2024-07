Bud Spencer eterno come resiste ai reality | dove vola Lo chiamavano Bulldozer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Lo) In un palinsesto monopolizzato da vicende internazionali, Olimpiadi ma soprattutto dal ciclone Temptation Island, che anche giovedì ha dominato con 3.722.000 spettatori e il 31.8% di share, uno dei pochi cheè l'intramontabile Budche in prima serata su Rete 4 ha incollato davanti alla tv 703mila spettatori col 5.3% di share nonostante la controprogrammazione che vedeva anche il film Un viaggio a quattro zampe su Rai 1, Bastardi senza gloria di Tarantino su Italia 1, In onda su La7 e Balla coi lupi su Tv8. Lodel 1978 è stata la prima pellicola del filone sportivo interpretata dall'attore scomparso nel 2016, seguita nell'82 da Bomber.