Atp 250 di Kitzbuhel e Umago | Berrettini trionfa che peccato per Musetti

(Di domenica 28 luglio 2024) Matteoè ufficialmente tornato: terzo torneo stagionale e secondo in una settimana per il romano, che diventerà il nuovo n° 40 al mondo. Sconfitto in appena un’ora e venti il francese Hugo Gaston con il risultato di 7-5, 6-3, chiudendo il torneo senza mai perdere un set. Come nei turni precedenti, anche oggi Matteo è stato impeccabile: il romano è attento e preparato, il fisico e la mente rispondono benissimo e per l’avversario c’è veramente poco da fare. Nel primo set, Matteo annulla una pericolosissima palla break sul 3-4, strappando poi il turno di servizio all’avversario sul 5-5, dopo 5 punti di fila conquistati e rimontando un 40-0 per Gaston, per poi chiudere la pratica nel game successivo. Nel secondo set, invece, l’equilibrio rimane fino al quarto gioco, con Matteo che è bravissimo a conquistare addirittura due break consecutivi, portandosi sul 5-2.