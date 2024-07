Amore non trovo le scarpe… | Federica Pellegrini annuncia così la nuova avventura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Con un post su Instagram,ha svelato la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle, che inizierà il 28 settembre su Rai1. La famosa nuotatrice ha condiviso un video in cui, a Parigi per seguire le Olimpiadi da spettatrice, scherza con il marito Matteo Giunta. Entra nel cast dellaedizione di #BallandoConLeStelle, #! @mafaldina88 pic.twitter.com/ALWx9fPpER— BallandoConLeStelle (@BallandoRai) July 28, 2024 “, nonle scarpe da ballo”, dicenel video. La risposta di Giunta, “Allora è confermato? Si va a Ballando!”, lascia intendere la conferma della partecipazione della campionessa. Giunta aggiunge poi scherzando: “Devo prima parlare col ballerino”. La diciannovesima edizione dello show, condotta da Milly Carlucci, prevede dodici puntate e tredici vip in gara.