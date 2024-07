1 agosto 2024 | scatta la tregua fiscale fino a fine mese

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 luglio 2024)per i contribuenti italiani. L’Agenzia delle Entrate non invierà comunicazioni e inviti ai contribuenti dal 1° al 31, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Gli atti interessati includono comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati e formali, esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata e lettere di invito per l’adempimento spontaneo. Ogni anno, ildiè un periodo diper i contribuenti italiani, grazie alla sospensione e alla proroga dei termini per l’adempimento degli obblighi fiscali. Nell’ottica del rinnovato spirito di collaborazione Fisco/contribuente, la Riforma, attraverso il D.Lgs. 1/, ha introdotto ulteriori periodi di sospensione per l’invio di alcune tipologie di comunicazioni tributarie. In particolare, l’art. 10 c. 1 D.Lgs.