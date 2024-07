United Artists | la storica casa di produzione potrebbe tornare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) L’ex presidente di Netflix Film e vicepresidente di Universal, Scott Stuber, sta per rilanciare lasotto l’egidia di Amazon MGM. La stessa Amazon ha confermato l’assunzione di Stuber. Stuber se n’è andato a gennaio, anche se è rimasto un po’ per aiutare la transizione che ha portato l’ex dirigente della Warner Bros Dan Lin a prendere le redini della sezione film dello streamer. Ci si aspettava che Stuber fondasse la sua compagnia e Deadline ha rivelato che il suo primo progetto sarebbe stato Deliver Me From Nowhere. Si tratta del film diretto da Scott Cooper che vedrà protagonista Jeremy Allen White, vincitore di un Emmy, di The Bear nel ruolo di Bruce Springsteen . Il film racconta come il cantante è uscito dalle profondità della depressione scrivendo e registrando il suo album fondamentale Nebraska.