Tennis tante partite cancellate per pioggia alle Olimpiadi | tutti gli italiani coinvolti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Giornata tremenda per ildi Parigi 2024. Al Roland Garros, la nuvoletta fantozziana si è trasformata in un meganuvolone che dai giorni dello Slam parigino sembra essersi trasferito sul primo giorno della rassegna a cinque cerchi. Di pochi minuti fa è la notizia della cancellazione totale dei match sui campi esterni, quelli cioè che non sono il Court Philippe Chatrier e il Court Suzanne Lenglen, che sono dotati di tetto retrattile utilizzabile in queste occasioni. Solo i match giocati su quei due campi possono essere portati a termine. In origine erano otto, tra cui quelli di Novak Djokovic con l’australiano Matthew Ebden, di Carlos Alcaraz con il libanese Hady Habib e di Jasmine Paolini con la rumena Ana Bogdan (confronto conclusosi vittoriosamente per l’azzurra).