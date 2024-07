Temptation Island 11 fidanzata tornata single avvistata oggi insieme al suo tentatore | il video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024) Unadida poco, è statain compagnia del suo. Di chi stiamo parlando? Di Gaia Vimercati e Jakub Bakkour. La protagonista di quest’ultima stagione di11 ha preso parte al reality delle tentazionia quello che era il suo fidanzato, Luca Bad. La coppia, dopo 1 anno e 8 mesi di relazione, ha accettato di partecipare al programma per capire se il loro fosse vero amore o meno. Sin da subito il loro rapporto è stato segnato da alcune forti dichiarazioni del fidanzato in merito ai continui tradimenti ai danni della sua donna. Nonostante questo però, al falò di confronto Gaia Vimercati ha sorpreso tutti dando un’ennesima possibilità a Luca. Una volta spenti i riflettori però tra i due le cose non sono andate come speravano ed è stata proprio la stessa Gaia e dare uno stop alla relazione.