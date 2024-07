Razzi su Israele dal Libano morti 12 bambini Hezbollah nega coinvolgimento Netanyahu avverte | Pagheranno caro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) «non lascerà che questo attacco omicida resti senza risposta epagherà un prezzo elevato per questo, un prezzo che non ha mai pagato prima», ha detto il premier Benjamina un leader della comunità drusa dopo l’attacco con un razzo nella cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, sulle Alture del Golan nel nord, che ha ucciso 11. Trenta in tutto i feriti, sei in gravi condizioni. Il razzo è caduto nei pressi di un campo da calcio, colpendoe ragazzi. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha convocato una riunione di emergenza con i vertici dell’esercito, tra cui il capo di stato maggiore Herzi Halevi e i responsabili del fronte nord, alla quale ha partecipato anche il premier, che sta accelerando i tempi per il rientro dagli Stati Uniti.