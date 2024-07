Raffica di colpi in sei mesi e bottini milionari | cosa succede nel distretto orafo di Arezzo? Da Roma arrivano rinforzi e reparti speciali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Unadiconingenti, anche. Una scia lunga. Nel mirino ildi, il più importante d’Italia insieme a Valenza e Vicenza. Dieci anni dopo l’ultima ondata di furti che aveva impaurito proprietari e dipendenti delle ditte che lavorano l’oro, l’incubo è tornato nelle dieci zone industriali della provincia. Uno, due, tre assalti, fino a quindici in pochi. Senza contare i tentativi andati a vuoto.stando ad? Tutto è ricominciato il 20 ottobre dello scorso anno in località Quarata: i ladri hanno segato tronchi d’albero per chiudere le carreggiate, quindi hanno sfondato il cancello della Multiform, una delle aziende più grosse del. Un capannone nuovo, con sistemi di sicurezza all’avanguardia, dissuasori e ponti radio. Non è bastato.