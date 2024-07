Porta Tufilla vince il torneo di calciotto tra sestieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Battendo in finale per 5a1Solestà, il sestiere disi è aggiudicato l’edizione 2024 delditra, valido come Memorial Umberto Fattori. Perè il terzo successo in assoluto, per cui i rossonerino a casa definitivamente il drappo disegnato da Luca Fattori. A quest’ultimo toccherà dunque realizzarne uno nuovo per il 2025. L’albo d’oro vede in testa il sestiere diRomana con 4 affermazioni, poi seguonoMaggiore econ 3 successi, quindiSolestà e Sant’Emidio ferme a una vittoria. Tra i giovani, invece, ha vinto il sestiere diMaggiore.