Parigi 2024 scherma | Santuccio passa agli ottavi nella spada femminile Rizzi e Fiamingo out ai sedicesimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Inizia tra luci e ombre il percorso dell’Italiaalle Olimpiadi di, infatti, Rossellae Giuliavengono eliminate già aidi finale, in entrambi i casi al minuto aggiuntivo. Aredi finale, però, è Alberta, che quindi è l’unica italiana ancora in gara. Per la classe ’94 arriva una bella vittoria contro la singaporiana Kiria Tikanah Abdul Rahman: l’azzurra è pazienteprima metà di match, in cui l’avversaria risponde colpo su colpo, ma alla fine la classe diha la meglio e porta al vantaggio di 8-5 al termine del secondo assalto. Il terzo parziale è quello della gestione, con Alberta che alla fine si impone per 15-10.