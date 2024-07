Olimpiadi Paolini parte alla grande | avanti vincendo due set

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Jasmineha ottenuto una vittoria significativa al primo turno del singolo femminile delle, sconfiggendo la romena Ana Bogdan con un netto 2-0. Questo successo rappresenta la prima vittoria olimpica per la tennista italiana, segnando un momento cruciale nella sua carriera sportiva. Con un gioco solido e determinato,è riuscita a imporsi su Bogdan, dimostrando la sua capacità di competere a livelli internazionali. La vittoria non solo apre le porte al turno successivo, ma rafforza anche la fiducia diin vista delle future sfide olimpiche.