Olimpiadi l’imbarazzante gaffe alla cerimonia d’apertura | il Cio costretto alle scuse

(Di sabato 27 luglio 2024) Unapiuttosto imbarazzante si è abbattuta sul Cio durante ladi apertura delle: nel corso della presentazione delle delegazioni, la Corea del Sud è stata confusa con la Corea del Nord. Seul ha ufficialmente protestato e al Comitato olimpico non è rimasto che porgere le proprieformali. Ladelle: il CioI sudcoreani sono stati indicati come atleti della “Repubblica popolare democratica di Corea”, vale a dire col nome ufficiale dell’arcinemica Corea del Nord, per ben due volte, sia nella presentazione in francese sia in quella in inglese. Una circostanza che fa pensare che l’errore, che investe la sfera diplomatica e geopolitica, non sia attribuibile all’emozione del momento, ma vada ricercato a monte. La Corea del Nord, invece, è stata presentata correttamente.