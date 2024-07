Olimpiadi di Parigi 2024 scherma | Samele conquista la semifinale al Grand Palais

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 27 luglio– Une Luigiprosegue la gara nella sciabola maschile elaolimpica a. L'Azzurro, già argento a Tokyo 2020, ha la possibilità di puntare al podio e lo farà questa sera dalle 20, al Grandella capitale francese. Affronterà il coreano Oh, per la medaglia. Ai quarti di finale ha superato l'egiziano Amer, con il punteggio di 15-13. Dopo aver superato il compagno di squadra, in un emozionante derby tutto azzurro, Luca Curatoli, agli ottavi di finale (15-12). Il campione tricolore delle Fiamme Gialle ha commentato, come riporta feder.it: "Alla fine ho avuto un po' il braccetto ma l'ho comunque portata a casa. Non è ancora finita, ho ancora due avversari da battere, voglio arrivare il più avanti possibile. La svolta, come sempre, è stata mentale". Foto Bizzi – Feder