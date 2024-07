LIVE – Lazio-Hansa Rostock amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi, sabato 27 luglio, alle 15:00, lasfiderà in trasferta l’in quella che è la quartaestiva dei biancocelesti. Archiviato il ritiro di Auronzo di Cadore, dove gli uomini di Marco Baroni hanno sfidato in ordine rappresentativa locale, Trapani e Triestina. Ora una gara contro una squadra che milita nella 3. Bundesliga, la terza divisione del calcio tedesco. Una sfida internazionale in Germania che spinge laa cercare uno step in più sul piano del gioco e delle prestazioni individuali. Fin qui le note positive del precampionato sono stati proprio i volti nuovi. Noslin piace davvero a tutti, proprio come Tchaouna. Curiosità anche per Dele-Bashiru e Castrovilli, mentre Nuno Tavarez attualmente è ai box insieme a Gila e Romagnoli. Sportface.