LIVE Darderi-Paul Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | esordio complicato per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il primo turno del torneo di singolare maschile didei Giochi Olimpici 2024 di(Francia). Quest’oggi il giovane azzurro farà il suo debutto a cinque cerchi, giusto premio per gli ottimi risultati conseguiti nel 2024. Il classe 2002 sarà opposto all’ostico statunitense, giocatore d’esperienza e testa di serie numero 9 del seeding. Lucianosarà chiamato a una piccola impresa per avanzare nel tabellone olimpico., nato a Villa Gesell in Argentina, quest’anno si è trasformato in un giocatore di altollo, entrando di prepotenza nei primi 100 del mondo con il successo nell’ATP 250 di Cordoba.